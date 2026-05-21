Al menos 263 muertos dejan los desastres naturales en Afganistán desde finales de marzo

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Kabul, 21 may (EFE).— Al menos 263 personas han perdido la vida y otras 344 han resultado heridas en Afganistán desde finales de marzo, a medida que las inundaciones, las fuertes tormentas, los terremotos y otros desastres naturales siguen azotando varias provincias, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA).

Solo en las últimas 24 horas, seis personas han fallecido y otras 11 han resultado heridas en incidentes relacionados con el clima en las provincias de Kandahar, Herat, Ghor y Takhar, informó el portavoz de la ANDMA, Mohammad Yousuf Hamad, en un comunicado.

«Según los informes de las direcciones provinciales de preparación ante desastres, durante las últimas 24 horas, los incidentes causados por lluvias, inundaciones, tormentas intensas, truenos y relámpagos han causado, lamentablemente, la muerte de 6 personas y heridas a otras 11», dijo Hamad.

Hamad añadió que al menos 236 familias se vieron afectadas por los últimos incidentes, mientras que 30 viviendas quedaron total o parcialmente destruidas en las últimas horas.

Desde el 26 de marzo, más de 8.200 viviendas han resultado dañadas o destruidas por desastres naturales, de las cuales 1.708 quedaron completamente destruidas y 6.494 sufrieron daños parciales. Las catástrofes también destruyeron 569 kilómetros de carreteras y 57 puentes, y causaron daños en 43 mezquitas.

En total, la ANDMA señaló que 17.339 familias se han visto afectadas en todo el país desde el inicio de la temporada de desastres.

«La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres ha instado repetidamente a todos los ciudadanos a que protejan sus vidas y sus bienes durante las lluvias manteniéndose alejados de los ríos y las vías de inundación, y a que presten mucha atención a las previsiones meteorológicas y a las alertas emitidas por el Departamento Meteorológico y la autoridad», añadió el comunicado.

La ANDMA afirmó que ha estado proporcionando ayuda en efectivo, suministros alimentarios y ayuda no alimentaria a las familias afectadas en coordinación con organizaciones internacionales, de las cuales depende la frágil economía afgana gobernada de facto por los talibanes. EFE

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