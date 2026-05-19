Al menos 27 heridos y daños en infraestructura tras sismo de 6,1 en el sur de Perú

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Lima, 19 may (EFE).- Al menos 27 personas resultaron heridas durante el sismo de magnitud 6,1 que se sintió este martes en la región de Ica, en el sur de Perú, donde también se han reportado diversos daños en infraestructura, informó el ministro peruano de Defensa, Amadeo Flores.

«Hay 27 personas heridas, estamos haciendo un seguimiento a su situación», declaró Flores a periodistas al término de una reunión con autoridades regionales y representantes de las instituciones de seguridad de Ica, a unos 350 kilómetros de Lima.

El ministro indicó que harán «inspecciones de campo» para determinar el impacto del movimiento telúrico y «tomar medidas de respuesta inmediatas».

Agregó que ha recibido informes sobre infraestructura, sanidad y seguridad, y ahora las autoridades tienen «múltiples respuestas que brindar» para atender la emergencia.

Medios locales informaron que 11 de los heridos se encuentran en el Hospital Regional, mientras que también se ha reportado el colapso de viviendas «en sectores vulnerables», así como afectación en las comunicaciones.

Según el Canal N de televisión, el sismo causó serios daños en el cementerio antiguo de Ica, donde colapsaron pabellones con nichos y han quedado expuestos los cajones de los fallecidos.

Además, se mostraron imágenes de daños en las torres de una iglesia antigua de la ciudad y se indicó que ha sido afectada infraestructura de la Universidad San Luis Gonzaga, así como de varias escuelas.

El sismo de magnitud 6,1 se sintió este martes en el sur y centro de Perú a las 12:57 horas (17:57 GMT), con epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital de la región del mismo nombre, y una profundidad de 81 kilómetros.

El movimiento alcanzó una intensidad VI en Ica, una de las regiones con mayor actividad sísmica en Perú, que fue el epicentro del último terremoto devastador en el país, que en 2007 alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó más de 500 fallecidos.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, comentó que el sismo de este martes se percibió «bastante intenso» y que, en el caso de Lima, se sintió de manera ondulatoria durante algunos minutos.

Posteriormente, el IGP informó que a las 17:18 horas (22:18 GMT) se produjo otro sismo en Ica, con una magnitud de 4,1, epicentro a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Ica y una profundidad de 62 kilómetros.

Perú está localizado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial y regularmente hay eventos preventivos para ensayar las acciones de evacuación de la población. EFE

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