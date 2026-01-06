Al menos 27 manifestantes muertos en diez días de protestas en Irán, afirma ONG

1 minuto

Berlín, 6 ene (EFE).- Al menos 27 personas, cinco de ellas menores, han muerto en Irán y varios cientos han resultado heridas por la actuación de las fuerzas de seguridad desde el comienzo de las protestas antigubernamentales, hace diez días, afirmó este martes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Además, más de un millar de personas han sido detenidas como parte de arrestos masivos que se han producido en varias ciudades como Ilam, Shiraz e Isfahan, de acuerdo con la ONG, según la cual las protestas se han extendido ya por 26 provincias y aproximadamente 80 ciudades de todo Irán.

En un intento por reprimir las manifestaciones, las autoridades han recurrido incluso a buscar a heridos en hospitales, denunció IHRNGO, que citó el registro del hospital Jomeneí de Ilam el pasado 4 de enero y las informaciones sobre la irrupción de fuerzas antidisturbios en el hospital Sina de Teherán este mismo martes.

La ONG destacó que el uso de fuego real contra manifestantes y los ataques contra hospitales constituyen crímenes internacionales.

«La República Islámica tiene un historial bien documentado de represión sangrienta y matanzas masivas de manifestantes en revueltas anteriores. Ahora que el régimen es más inestable que nunca y teme por su supervivencia, la escala de la represión puede ser todavía más violenta y prolongada que antes», declaró el director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam. EFE

cph/cae/fpa