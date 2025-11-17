Al menos 27 muertos en enfrentamientos en Chad entre residentes y mineros de Sudán

2 minutos

Yamena, 17 nov (EFE).- Al menos 27 personas murieron este lunes en el norte de Chad en enfrentamientos entre mineros ilegales provenientes de Sudán y residentes en una mina de oro cerca de la ciudad de Faya, en la provincia de Tibesti, informó a EFE un funcionario local.

Las hostilidades comenzaron alrededor de las 07.00 hora local (06.00 GMT), cuando mineros sudaneses intentaron apoderarse de un pozo de extracción de oro utilizado por los residentes locales.

“Un grupo de aldeanos estaba trabajando en el pozo cuando personas ajenas a la comunidad intervinieron para desalojarlos. Así fue como se desataron los enfrentamientos”, relató a EFE Nour Malick, un funcionario de la oficina del jefe del cantón de Faya a EFE.

“Los combates fueron especialmente mortíferos, dejando tras de sí numerosos cadáveres, incluidos los de diez atacantes identificados como sudaneses, abandonados en el lugar. Los supervivientes del enfrentamiento no solo lograron repeler a los atacantes, sino que también se llevaron una importante cantidad de oro hacia Sudán”, agregó.

Desde el descubrimiento de importantes yacimientos de oro, uranio y antimonio, Tibesti se ha convertido en una zona codiciada, atrayendo a mineros ilegales, a menudo procedentes de Sudán.

Estas incursiones provocan conflictos recurrentes con la población local y las fuerzas de seguridad chadianas.

Tibesti es reconocida por su riqueza mineral, pero también por su inestabilidad, donde las tensiones entre mineros extranjeros y locales se han intensificado, alimentando un ciclo de violencia que amenaza la seguridad de los habitantes.

La provincia tiene fama de ser una zona sin ley, debido a sus 100.000 kilómetros de metros cuadrados dentro del desierto del Sahara y escasa población, donde la presencia del Estado es casi inexistente. EFE

