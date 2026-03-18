Al menos 28 muertos por enfrentamientos en Chad entre buscadores de oro y población local

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Yamena, 18 mar (EFE).- Al menos 28 personas murieron este miércoles en enfrentamientos entre buscadores de oro y la población de la aldea de Wour, en la provincia de Tibesti, en el norte de Chad, confirmaron a EFE las autoridades locales.

«Los asaltantes bien armados atacaron a los lugareños, que también iban armados, lo que provocó un enfrentamiento de una intensidad poco habitual. En el lugar se registraron 28 muertos, de los cuales 17 eran locales y 11 atacantes», declaró a EFE el jefe del cantón de Wour, Kaleh Mamadaye.

El ataque tuvo lugar a las 11:00 hora local (10:00 GMT) en la mina de oro de Wour, después de que un grupo de personas llegase desde Libia para apropiarse del oro y la plata de la población local.

«Estos enfrentamientos son frecuentes y lamentamos esta situación», añadió Mamadaye.

Ante esta situación, los habitantes locales pidieron la intervención de las autoridades chadianas para garantizar su seguridad.

«Pedimos al Gobierno chadiano, en particular a las fuerzas de defensa y seguridad, que protejan a los habitantes de esta zona. Ya estamos hartos de estas agresiones», declaró a EFE Moussa Dahab, un comerciante local.

La provincia de Tibesti se ha convertido en un epicentro de tensiones desde el descubrimiento de importantes reservas de oro en 2014, lo que ha atraído a buscadores de oro procedentes de países vecinos como Sudán, Libia y Níger. EFE

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