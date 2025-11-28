Al menos 29 detenidos en dos operaciones contra redes de trata de personas en Europa

La Haya, 28 nov (EFE).- Al menos 29 personas fueron detenidas durante dos operaciones que involucraron, entre otros, a Francia y España, contra redes de trata activas durante años en la explotación sexual en Europa, lo que condujo también a la protección de decenas de víctimas, informó este viernes la agencia Europol.

La primera operación, liderada por Francia y España, desmanteló una red de origen chino que operaba desde hace años en varios países europeos y que utilizaba pisos de alquiler temporal para explotar a mujeres, en su mayoría chinas.

Durante ese operativo, el 4 de noviembre, se realizaron 15 registros, se identificó a 37 víctimas (34 en Francia y 3 en España) y se detuvo a 10 sospechosos (2 en España y 8 en Francia), siete de ellos enviados a prisión preventiva.

Las autoridades se incautaron de 47.000 euros en efectivo, 160.000 euros en cuentas bancarias y decenas de dispositivos electrónicos, artículos de lujo y un coche.

La red captaba a las víctimas desde China, España y Francia mediante centros de llamadas, engañándolas sobre las condiciones laborales o aprovechando su vulnerabilidad una vez en Europa.

Según especificó Europol, algunas entraban a territorio europeo con visado turístico o laboral, y otras eran introducidas de forma irregular.

La segunda operación, llevada a cabo por Italia y Rumanía, se centró en un clan familiar rumano asentado en el municipio de Iasi y activo desde hace dos décadas, y que solo en el periodo investigado, habría obtenido unos beneficios de 1,7 millones de euros.

El grupo explotaba a chicas jóvenes en Roma mediante “violencia, coacción y manipulación emocional”, utilizando la técnica del “lover boy”, con una relación sentimental que luego el agresor lleva a explotación sexual.

El 18 de noviembre se llevaron a cabo 25 registros en ambos países, con 19 detenciones y la incautación de armas, bienes inmobiliarios, vehículos de lujo y 99 cuentas bancarias vinculadas al blanqueo.

Ambas operaciones, subrayó la agencia, reflejan la magnitud de las redes transnacionales de trata de seres humanos en Europa.

La trata “implica la explotación criminal de personas vulnerables con fines puramente económicos. Es una forma moderna de esclavitud, de carácter a menudo transnacional, cuyas víctimas son hombres y mujeres de todas las edades y orígenes. Por ello es crucial evitar estereotipos, identificar riesgos y reconocer señales de alerta”, agregó. EFE

