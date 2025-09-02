Al menos 29 muertos en el estado indio de Punjab por el monzón entre agosto y septiembre

Nueva Delhi, 2 sep (EFE).- Al menos 29 personas han muerto en doce distritos del estado noroccidental indio de Punjab en el último mes y miles más han tenido que abandonar sus hogares a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales del monzón, que se han intensificado en las últimas horas y continuarán en los próximos días, según las autoridades del país.

El ministro de Ingresos, Rehabilitación y Gestión de Desastres de Punjab, S. Hardeep Singh Mundian, confirmó el lunes en un comunicado oficial que más de 256.000 personas han resultado afectadas, con daños en 1.044 aldeas distribuidas en doce distritos, y que se han registrado 29 fallecimientos.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) mantiene la alerta roja en Punjab y la naranja en el territorio de Delhi para este martes, mientras que en los próximos días la previsión desciende a nivel amarillo, que advierte de lluvias intensas aunque de menor riesgo.

Según Singh Mundian, las inundaciones que afectan al estado de Punjab ya han obligado a evacuar a 15.688 personas, mientras que 7.144 permanecen en campamentos de socorro.

Singh Mundian advirtió de que las lluvias e inundaciones han causado “daños sin precedentes a las vidas humanas, la propiedad, los cultivos, el ganado y la infraestructura”.

Añadió que el Gobierno estatal “ha estado trabajando incansablemente las 24 horas del día para abordar esta situación adversa y brindar alivio inmediato a los ciudadanos afectados”.

La lluvia también ha azotado Nueva Delh, donde el río Yamuna, que atraviesa la ciudad, ha superado el nivel de peligro este martes, inundando algunas zonas bajas.

Las autoridades capitalinas han instado a los residentes a trasladarse a lugares más seguros.

Estos fenómenos se enmarcan en un monzón que ha avanzado este año nueve días antes de lo habitual sobre el territorio nacional y que ha dejado lluvias intensas, según registra el IMD.

Expertos en climatología señalan que el cambio climático está acentuando la variabilidad del monzón, con episodios de lluvias extremas cada vez más frecuentes y destructivos en el sur de Asia. EFE

