Al menos 3 muertos y 10 heridos por un terremoto de magnitud 5,5 en Bangladés

Nueva Delhi, 21 nov (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras diez resultaron heridas por un terremoto de magnitud 5,5 que sacudió este viernes el centro de Bangladés, con epicentro cerca de la ciudad de Narsingdi, informaron fuentes oficiales.

«Al menos tres personas murieron y diez resultaron heridas», confirmó a EFE el portavoz del Gobierno interino, Azad Majumder.

El seísmo ocurrió a las 10:08 hora local (04:38 GMT) y su epicentro se situó 14 kilómetros al oeste-suroeste de Narsingdi, a unos 50 kilómetros de Daca, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). EFE

