Al menos 3 muertos y 17 heridos en un accidente de tráfico en Marruecos

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Rabat, 23 mar (EFE).- Al menos tres personas resultaron muertas y 17 heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en las proximidades del Alto Atlas, en el centro de Marruecos.

El accidente se produjo cuando una furgoneta Transit con pasajeros se salio de la vía y volcó en una carretera secundaria, según detalles publicados por medios locales.

Las autoridades marroquíes investigan las causas del siniestro.

Los accidentes de tráfico se cobran cada año unas 4.000 víctimas mortales y miles de heridos en Marruecos, lo que equivale a una muerte cada media hora, y la seguridad vial se ha convertido en un problema de salud pública en el país. EFE

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