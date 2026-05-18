Al menos 3 muertos y 5 heridos por una bomba en un bazar en el noroeste de Pakistán

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Islamabad, 18 may (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que una bomba estallara en un concurrido mercado de la localidad de Wana, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), en el noroeste de Pakistán, informó la Policía.

«Un artefacto explosivo improvisado detonó cerca de Gulshan Plaza, en el concurrido bazar de Rustam, cuando el vehículo en el que viajaba Malik Tariq Wazir pasaba por la zona», declaró a EFE un responsable policial del centro de control de Peshawar, Numan Ishfaq.

Wazir, quien era jefe de la tribu Ahmadzai Wazir, falleció en la explosión.

Según el funcionario, las cinco personas que resultaron heridas en la explosión fueron trasladadas al Hospital Central del Distrito de Wana para recibir tratamiento.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría de la explosión hasta el momento. Sin embargo, el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), grupo también conocido como los talibanes paquistaníes, ha llevado a cabo en los últimos años algunos de los ataques más mortíferos contra las fuerzas del orden y los ancianos tribales que apoyan los esfuerzos de paz del Gobierno en esta región inestable.

El ataque del bazar llega el mismo día en el que dos policías que escoltaban a equipos de vacunación contra la polio fueran asesinados también en la provincia de KP.

Este lunes, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, expresó su pesar por el incidente del tiroteo contra los equipos de lucha contra la polio y rindió homenaje a los agentes fallecidos. EFE

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