Al menos 3 muertos y más de 400 arrestos en ola de violencia poselectoral en Calcuta

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Nueva Delhi, 7 may (EFE).- Bengala Occidental, el último gran bastión de la resistencia al nacionalismo hindú en la India, ha estallado en una ola de violencia que deja ya al menos tres muertos y más de 400 detenidos tras la histórica y polémica victoria del partido del primer ministro, Narendra Modi.

La tensión alcanzó su punto máximo la noche del miércoles con el asesinato a tiros del asistente personal de Suvendu Adhikari, líder regional del Bharatiya Janata Party (BJP). Adhikari, favorito para convertirse en el próximo jefe de Gobierno del estado tras la debacle del oficialismo local, calificó el ataque en las afueras de Calcuta como un «asesinato premeditado».

Más de 400 personas han sido arrestadas y otras 1.100 puestas bajo «detención preventiva» por casos de violencia poselectoral, según informó la policía local al medio indio NDTV. Los disturbios se producen después de que el BJP obtuviera una supermayoría en la asamblea de Bengala Occidental, el último gran feudo que permanecía infranqueable para el nacionalismo hindú.

La derrota ha derivado en un choque institucional inédito, con la jefa de Gobierno saliente, Mamata Banerjee, negandose formalmente a dimitir alegando que el resultado (207 escaños para el BJP frente a 80 del TMC) es fruto de un «saqueo» y una «conspiración».

Esta postura ha situado al estado cerca del colapso legal, con expertos advirtiendo de que el Gobernador regional podría verse obligado a ordenar el desalojo forzoso de Banerjee o a solicitar la intervención del Gobierno central si se mantiene el vacío de poder.

«En un acto de vandalismo y violencia descarada, turbas de simpatizantes del BJP sembraron el caos cerca del área de New Market, destruyendo tiendas y vandalizando la sede del partido Trinamool Congress (TMC). Esta es la celebración de un partido que prometió confianza y sembró el terror», denunció el partido en X.

Los ánimos en este territorio ya estaban caldeados desde antes de las elecciones del 23 de abril debido a la decisión de la Comisión Electoral de eliminar a 9,1 millones de nombres del censo (un 12 % del electorado).

Mientras la autoridad electoral argumenta que la medida buscaba depurar nombres de fallecidos para prevenir el fraude, la oposición señala que 2,7 millones de esos votantes fueron eliminados a pesar de estar «pendientes de revisión», en lo que consideran una maniobra del Gobierno central para inclinar la balanza a su favor. EFE

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