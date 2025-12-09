Al menos 3 muertos y una treintena de heridos en Tailandia por enfrentamientos con Camboya

2 minutos

Bangkok, 9 dic (EFE).- Al menos 3 soldados han muerto y una treintena de personas han resultado heridas en Tailandia durante enfrentamientos fronterizos con Camboya que estallaron el domingo y han ido escalando hasta el lanzamiento de operaciones aéreas y navales, en el marco de la histórica disputa territorial que los dos países arrastran.

La portavoz adjunta del Ejército tailandés, Nucharavee Jamjamrat, informó este martes de 2 muertes de soldados, que se suman a la reportada la víspera por las autoridades.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Tailandia, Surasant Kongsiri, acusó hoy en una comparecencia a Camboya –que ha comunicado la muerte de cerca de una decena de civiles– de utilizar armamento pesado y de largo alcance contra «instalaciones civiles y viviendas», y de generar «caos y miedo» entre la población.

El portavoz de la Armada Real de Tailandia, Paraj Ratanajaipan, dijo que las fuerzas navales del país lanzaron a las 5:30 hora local (22:30 GMT del lunes) una operación en la provincia fronteriza de Trat, en un área disputada históricamente con Camboya, donde Nom Pen –asegura– habría «ocupado terreno nuevamente» e instalado «una base fortificada» para almacenar equipamiento militar.

Las fuerzas tailandesas «han excavado trincheras defensivas, desplegado más tropas y añadido francotiradores y fuerzas especiales» para «fortalecer» su posición en la mencionada zona en disputa de Trat, donde los habitantes que residen cerca de la divisoria fueron evacuados la víspera.

Bangkok admitió el lunes haber atacado por aire objetivos militares de Nom Pen como «respuesta a las operaciones militares» del país colindante, al que hoy acusó de desplegar cerca de la frontera común baterías de lanzacohetes BM-21, similares a las usadas en el conflicto armado registrado el pasado julio, que dejó alrededor de medio centenar de fallecidos.

Las dos partes cruzan acusaciones sobre quién inició los enfrentamientos, como también ocurrió en julio, cuando las hostilidades, que se prolongaron cinco días, cesaron con un acuerdo de alto el fuego alcanzado en Malasia, que en octubre fue reforzado con otro de paz promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el mismo país del Sudeste Asiático.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era parte de la Indochina francesa. EFE

mca-igx/pav/alf

(foto)(vídeo)