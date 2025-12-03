Al menos 3 policías mueren en un ataque con bomba en el noroeste de Pakistán

Islamabad, 3 dic (EFE).- Al menos tres policías murieron y otro resultó herido este miércoles en el noroeste de Pakistán al estallar una bomba contra un vehículo policial que circulaba por una carretera, en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, según informó a EFE una fuente policial.

«Tres policías murieron y otro resultó herido cuando su vehículo fue alcanzado por la explosión de un artefacto explosivo improvisado», dijo a EFE el agente de la sala de control de la Policía del distrito de Dera Ismail Khan, Naimat Ullah.

Según Ullah, el dispositivo explosivo fue colocado en una carretera en el área de Paniala, a unos 55 kilómetros de la ciudad de Dera Ismail Khan.

La Policía detalló que, ente los muertos, se encuentra un subinspector adjunto e indicó que las fuerzas de seguridad han acordonado la zona donde se produjo el ataque y han iniciado un operativo de seguridad en la zona.

La Oficina de Policía del Distrito de Dera Ismail Khan dijo en un comunicado que el ataque fue llevado a cabo por «terroristas no identificados».

Por el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque. En la provincia de Khyber Pakhtunkhwa opera el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, hermanos ideológicos de los fundamentalistas que gobiernan de facto Afganistán desde agosto de 2021 y a los que Islamabad acusa de terrorismo.

Tras el ataque de este miércoles, el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, emitió un comunicado condenando el ataque.

«Consideramos muy importantes los sacrificios de la Policía de Khyber Pakhtunkhwa», dijo el ministro.

Este ataque ocurre un día después de que hombres armados abriesen fuego contra el vehículo de un comisionado adjunto en la ciudad de Bannu, en la misma provincia, matando a tres personas.

Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques en los últimos años, especialmente en las provincias occidentales de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán. Los ataques han aumentado desde 2021, cuando el régimen talibán afgano volvió al poder.

El Gobierno paquistaní ha culpado al régimen de Kabul de proporcionar refugio a líderes y combatientes del TTP para perpetrar atentados en territorio de Pakistán.

Afganistán niega estas acusaciones y afirma que Pakistán debe resolver por sí solo sus problemas de seguridad interna. EFE

