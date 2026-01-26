Al menos 30 heridos en Lima por el choque de un autobús contra el pilar de un puente

Lima, 26 ene (EFE).- Un choque de un autobús del Metropolitano de Lima (sistema de autobuses articulados que circulan por un carril exclusivo) dejó este lunes al menos 30 heridos, después que el vehículo se estrelló con la base de un puente a altura del distrito de La Victoria, lo que ha provocado gran congestión de vehículos en esta zona de la capital peruana.

La Policía de Tránsito informó que el aparatoso accidente ha dejado unos 30 heridos, que han sido trasladados a varias clínicas cercanas, con lesiones entre leves y moderadas, a raíz del choque que ha dejado el bus destruido en la parte delantera.

El accidente ocurrió esta mañana, minutos antes de las 7:00 horas (12:00 GMT), cuando una unidad del servicio Expreso 5 se empotró por motivos aún no especificados contra la estructura del puente a la altura de la estación ubicada en la avenida México.

La Policía retiró al conductor que había quedado atrapado en la cabina y lo trasladó a una clínica local con múltiples contusiones, mientras que seis camiones de los bomberos acudieron al lugar para atender a los pasajeros heridos y colaborar con su evacuación.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y la vecina provincia del Callao (ATU), a cargo de la operación del Metropolitano, informó que su personal ha procedido a activar los protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación segura de los pasajeros.

Añadió que se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades, a raíz de la congestión de buses que derivó del accidente.

Por ese motivo, la ATU informó que se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur de la ciudad para que los carros continúen su ruta. «Se investigarán las causas del incidente para determinar responsabilidades», puntualizó.

De igual forma, el seguro social de salud EsSalud informó que desplegó dos ambulancias con personal asistencial del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) para atender a los afectados.

«Una de ellas trasladó a una de las personas heridas al Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, mientras que la otra unidad se encuentra a la expectativa en el lugar del accidente», indicó en su cuenta de X.

Asimismo, los hospitales de EsSalud cercanos están en alerta para posibles llegadas de heridos, indicó. EFE

