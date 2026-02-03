Al menos 30 muertos por las fuertes nevadas en Japón en las últimas dos semanas

2 minutos

Tokio, 3 feb (EFE).- Al menos 30 personas han muerto en Japón en las últimas dos semanas por las fuertes nevadas, según datos publicados este martes por la Agencia de Gestión de Desastres e Incendios japonesa.

La mayoría de las muertes, 12, se han registrado en la prefectura de Niigata, en el centro del archipiélago, donde este martes la acumulación de nieve alcanzaba los 135 centímetros en la localidad de Nagaoka.

Además, otras seis personas han perdido la vida en la prefectura de Akita, cuatro en Aomori, tres en Hokkaido, dos en Yamagata y una en Iwate, en el norte del territorio; una persona en la prefectura de Nagano (centro); y una más en la prefectura de Shimane (suroeste).

Algunas de las víctimas murieron mientras trataban de limpiar la nieve acumulada en calles y casas, por lo que la región norteña de Aomori solicitó este lunes ayuda a las Fuerzas de Autodefensa japonesas (Ejército) para retirar nieve de los tejados de las casas de gente de edad avanzada.

Otras 324 personas han resultado heridas en todo el archipiélago, algunas de gravedad, mientras que hay nueve fallecidos cuyas muertes podrían estar relacionadas con la nieve pero que no han sido incluidas en el registro mientras se investigan las causas.

Las autoridades meteorológicas esperan que las temperaturas suban algo a partir de este miércoles, pero caerán de nuevo el fin de semana en el archipiélago, donde la nieve podría volver a la costa del mar de Japón a partir del domingo, el mismo día en que el país celebrará elecciones generales anticipadas.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pidió este martes a su Gobierno tomar todas las medidas posibles para prevenir daños por el temporal, como cerrar carreteras, durante una reunión de los ministros relevantes, recoge la cadena de televisión pública japonesa NHK.

Según el medio de comunicación, varias agencias trabajan para asegurar que los comicios se desarrollen sin incidentes, y las autoridades han pedido a los votantes que tengan cuidado y revisen las condiciones meteorológicas antes de acudir a las urnas, incluido el periodo de voto anticipado.

Según los últimos sondeos, Takaichi va camino de asegurarse una aplastante victoria en los comicios, convocados por la mandataria conservadora hace apenas dos semanas para tratar de aprovechar sus altos índices de popularidad y lograr un mandato popular para su nuevo Ejecutivo de coalición.

Será la primera vez desde la década de los 90 que Japón, el país más nevado del mundo, celebra elecciones en el mes de febrero. EFE

jdg/daa/cc