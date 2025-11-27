Al menos 31 muertos y 14 desaparecidos tras las fuertes lluvias en Sri Lanka

Colombo, 27 nov (EFE).- Al menos 31 personas murieron y 14 permanecen desaparecidas en Sri Lanka tras producirse episodios de lluvias fuertes que afectaron a varias zonas de la isla, que continúa en alerta máxima, según informó a EFE una fuente de la autoridad de gestión de desastres insular.

Según el subdirector del Centro de Gestión de Desastres esrilanqués (DMC), Janake Hadunpathiraja, deslizamientos de tierra provocados por las lluvias causaron 18 muertes en la región montañosa de Badulla, en el interior de Sri Lanka. EFE

