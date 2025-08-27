Al menos 32 peregrinos muertos en la India por las lluvias torrenciales del monzón

Nueva Delhi, 27 ago (EFE).- Al menos 32 personas murieron, una veintena resultaron heridas y varias más se encuentran desaparecidas tras un masivo deslizamiento de tierra que arrasó una de las rutas de peregrinación hindú más importantes de la Cachemira administrada por la India.

Fuentes oficiales confirmaron la cifra de 32 fallecidos a la agencia india PTI este miércoles, añadiendo que los heridos han sido trasladados a centros sanitarios en el distrito de Reasi, epicentro de la tragedia.

El camino al santuario Vaishno Devi es un arduo ascenso a pie de 13 kilómetros por senderos empinados en una montaña, que atrae a millones de devotos cada año. Expuestos a los elementos, los caminantes se convierten en un objetivo fácil para los deslaves y crecidas repentinas que provocan las lluvias.

La causa del desastre fueron las lluvias torrenciales del monzón, que se extiende de junio a septiembre, y cada año dejan una estela de destrucción.

Las operaciones de rescate, lideradas por el ejército, continúan en la zona, donde más de 5.000 personas han sido evacuadas de áreas inundadas. La peregrinación ha sido suspendida, según varios medios locales.

El desastre ha provocado además un colapso de las infraestructuras, dañando la fibra óptica e interrumpiendo casi por completo los servicios de telefonía e internet por segundo día consecutivo, lo que dificulta enormemente la coordinación del rescate.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) confirmó la magnitud del evento, con el observatorio de Jammu registrando 361 milímetros de lluvia en solo 15 horas.

El primer ministro indio, Narendra Modi, lamentó la pérdida de vidas y aseguró que «la administración está prestando toda la asistencia a los afectados».

Esta catástrofe se produce apenas dos semanas después de que otro deslave dejara más de 60 muertos en la región del Himalaya durante la temporada del monzón. EFE

