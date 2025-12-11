Al menos 33 muertos en bombardeo del Ejército birmano a un hospital, según la oposición

Bangkok, 11 dic (EFE).- Al menos 33 personas han muerto en un bombardeo por parte del Ejército de Birmania (Myanmar) contra un hospital del estado occidental de Rakáin, fronterizo con Bangladés, denunció este jueves la oposición prodemocrática del país

La noche del miércoles, «la junta militar lanzó dos bombas de 227 kilos desde un avión de combate contra un hospital público que brindaba atención médica a civiles en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakáin, matando a 33 civiles» y dejando «numerosos civiles y trabajadores sanitarios heridos», señaló en X el Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH).

El CRPH está formado por exdiputados del Gobierno democrático liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi que fue depuesto por los militares en el golpe de febrero de 2021, con la exlíder arrestada desde entonces.

Un trabajador humanitario en el terreno dijo a EFE que la mayoría de las víctimas eran pacientes del hospital bombardeado y que varios de ellos quedaron heridos de gravedad en el ataque, recogido también por medios independientes birmanos.

El bombardeo se produce a escasas semanas de las elecciones generales por fases que la junta militar que detenta el poder desde el golpe, liderada por Min Aung Hlaing, prevé comenzar a celebrar el 28 de diciembre, con los principales líderes de la oposición presos o exiliados y sin oposición real en los comicios.

El grupo ASEAN Parlamentarians for Human Rights (APHR), formado por parlamentarios del Sudeste Asiático que promueven los derechos humanos y la democracia en la región, condenó el ataque y lamentó que se produjera el mismo día que se conmemoraba la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El estado en el que se produjo el bombardeo la víspera, Rakáin, está controlado en gran parte por el Ejército Arakan (AA), una guerrilla que combate a la junta militar en el oeste de Birmania.

El AA controlaba ya desde hace años varios reductos de Rakáin y se levantó en armas contra la junta en octubre de 2023 junto con otras dos poderosas guerrillas étnicas, el Ejército para la Alianza Democrática de Birmania (MNDAA) y el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), y juntas formaron la Alianza de la Hermandad, que consiguió arrebatar grandes zonas a los militares.

El golpe militar de 2021 acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con miles de jóvenes uniéndose a grupos armados que combaten al Ejército. EFE

