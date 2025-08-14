The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 34 muertos dejan las inundaciones en la región india de Cachemira

Al menos 34 muertos dejaron las violentas avalanchas de lodo provocadas por las lluvias torrenciales que cayeron el jueves sobre un pueblo del Himalaya en la parte de Cachemira administrada por India, informó a AFP un alto cargo local.

Se trata de la segunda catástrofe importante causada por inundaciones en India durante agosto.

«Recuperamos 34 cadáveres y rescatamos a 35 heridos», declaró el comisario del distrito de Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma. «Es posible que se encuentren más cadáveres», agregó.

Los equipos de rescate podrían tener dificultades para llegar a la zona. Las carreteras están dañadas por varios días de fuertes tormentas.

La zona se encuentra a más de 200 kilómetros por carretera de la principal ciudad de la región, Srinagar.

«Se brindará toda la ayuda necesaria a las personas que lo necesiten», declaró el primer ministro indio, Narendra Modi.

El 5 de agosto unas inundaciones arrasaron la ciudad himalaya de Dharali, en el estado indio de Uttarakhand, y la cubrieron de barro.

El saldo de esta catástrofe probablemente supera las 70 muertes, aunque todavía no fue confirmado.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son frecuentes durante la temporada del monzón, de junio a septiembre, pero expertos señalan que el cambio climático, junto con un desarrollo mal planificado, aumenta su frecuencia y gravedad.

