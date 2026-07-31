Al menos 34 muertos por una explosión en una mina de carbón en Pakistán

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Una explosión en una mina de carbón mató al menos a 34 trabajadores en el sur de Pakistán, informó este viernes la agencia provincial de gestión de desastres, al agregar que los rescatistas buscan a más mineros desaparecidos.

El estallido, causado por gas metano, sacudió el jueves el yacimiento ubicado cerca de la capital de la provincia de Baluchistán, rica en recursos naturales, lo que desencadenó una operación de salvamento que se prolongó hasta la noche.

«Según la información recibida de los equipos desplegados, se han recuperado 34 cadáveres», indicó la entidad de respuesta a catástrofes de la región en un comunicado emitido a primera hora del viernes.

«La operación conjunta de rescate sigue en curso para localizar y rescatar a los mineros que aún permanecen atrapados», agregó, sin especificar cuántos se encontraban en la mina cuando ocurrió la emergencia.

Los accidentes mineros son comunes en Pakistán, particularmente en Baluchistán.

Esa provincia, la más pobre de Pakistán y la más extensa en superficie, se encuentra rezagada respecto al resto del país en casi todos los índices, incluyendo educación, empleo y desarrollo económico.

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