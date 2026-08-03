Al menos 35 muertos en Darfur por un ataque con drones contra un tribunal local, según ONG

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Jartum, 3 ago (EFE).- Al menos 35 personas murieron en un ataque con drones atribuido al Ejército sudanés contra la sede de un tribunal local en una ciudad de Darfur del Norte, en el oeste de Sudán y controlado por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), denunció este lunes una ONG local.

En un comunicado, la ONG Abogados de Emergencia explicó que el ataque tuvo lugar este domingo, y que las víctimas son en su mayoría civiles que estaban dentro o en las inmediaciones del edificio del tribunal de la aldea de Zawiya Ghra, en la ciudad de Al Sereif, frecuentado por miembros de tribus locales.

«El ataque se llevó a cabo con drones de las Fuerzas Armadas en un momento en el que había muchos civiles en el tribunal durante la vista de casos entre tribus locales, y causó la muerte de 35 personas y heridas a otras varias que se encontraban dentro y en los alrededores del edificio en el momento del ataque», dijo la nota.

Hasta el momento, el Ejército sudanés no se ha pronunciado al respecto.

Señaló que el ataque se produce en medio del recrudecimiento de las operaciones militares y los enfrentamientos entre las FAR y las fuerzas regulares en el centro-sur y el oeste del país, en los que ambas partes lanzan drones contra localidades civiles, «lo que aumenta los riesgos para la población y conlleva una mayor pérdida de vidas».

La ONG denunció que esos ataques contra la población civil «violan de forma flagrante las bases del derecho internacional humanitario», y pidió que «se lleve a cabo una investigación independiente para que los responsables rindan cuentas».

También pidió a las partes del conflicto «respetar a los civiles y apartar a las instalaciones y las infraestructuras civiles de las operaciones militares».

El Ejército sudanés ha intensificado sus operaciones hacia el oeste del país tras recuperar en las últimas semanas varias localidades en la estratégica región de Kordofán, que conecta Jartum y el centro del país con la vasta zona de Darfur.

Tanto el Ejército como las FAR, enfrentados desde abril de 2023, han sido acusados por ONG locales e internacionales de cometer atrocidades en las zonas bajo su control, así como de atacar con artillería o drones localidades e instalaciones civiles.

El conflicto en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, de acuerdo con la ONU. EFE

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