Al menos 36 heridos en Giessen durante choques entre policías y manifesntantes anti-AfD

Berlín, 30 nov (EFE).- Al menos 36 personas resultaron heridas este sábado en Giessen, en el oeste de Alemania, elegida por el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) para refundar su organización juvenil, según el último balance de las autoridades citadas este domingo por el semanario ‘Die Zeit’.

«Por lo general, se trataba de lesiones leves, como contusiones y abrasiones», indicó la publicación.

Fuentes de la Policía de Alemania, que ya el sábado informó de que diez agentes resultaron heridos durante el dispositivo de ese día, señalaron a EFE que hasta el lunes no habrá información sobre el balance definitivo de las fuerzas de seguridad.

En un comunicado emitido en la noche del sábado, la Policía informó de que una persona había sido detenida por el ataque contra un diputado de AfD e hizo un primer balance, calificado como «positivo», de un día marcado por las manifestaciones en las que participaron unas 25.000 personas en diferentes convocatorias de rechazo a AfD y su congreso.

Algunas de las convocatorias no estaban registradas y en ocasiones hubo enfrentamientos con los agentes, que en algunos puntos sufrieron el lanzamiento de botellas, piedras y objetos pirotécnicos, aunque, según precisó la Policía, «las concentraciones anunciadas transcurrieron en su mayor parte de forma pacífica».

No fue así, por ejemplo, en la que trató de cortar la carretera B 49, contra la que la Policía usó cañones de agua. EFE

smm/lab