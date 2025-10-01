The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Al menos 36 muertos y más de 200 heridos en el derrumbe de una iglesia en Etiopía

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Al menos 36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en el derrumbe de un andamio improvisado durante una ceremonia en una iglesia de Etiopía, anunció el miércoles el medio estatal Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Un anterior balance, difundido por otro medio estatal, daba cuenta de 22 muertos y 55 heridos.

«Treinta y seis personas perdieron la vida tras el derrumbe de un andamio de madera durante las obras de construcción en la iglesia de Arerti», unos 70 kilómetros al este de la capital, Adís Abeba, afirmó FBC.

«Más de 200 personas resultaron heridas y están siendo atendidas en el hospital de Arerti», añadió.

Según el jefe de policía del distrito, Ahmed Gebeyehu, citado por FBC, el número de víctimas «podría seguir aumentando». «El derrumbe se produjo mientras unos peregrinos visitaban las obras de construcción de la iglesia», precisó.

La cadena pública de radio y televisión etíope EBC afirmó a su vez que el derrumbe del andamio se produjo el miércoles alrededor de las 07H45 (03H45 GMT).

Fotos publicadas por EBC en Facebook mostraron tablones de madera derrumbados en el interior del recinto y numerosas personas intentando socorrer a los heridos.

La localidad de Arerti se encuentra en la región de Amhara, la segunda más poblada de Etiopía, país situado en África oriental que cuenta con unos 130 millones de habitantes.

dyg/clr/cpy/mab/sag/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR