Al menos 37 familias paraguayas quedan aisladas por desbordamiento del río Pilcomayo

Asunción, 27 ene (EFE).- Al menos 37 familias de una comunidad ubicada en el departamento paraguayo de Boquerón (oeste), fronteriza con Argentina, quedaron aisladas tras el aumento del caudal del río Pilcomayo, que desbordó unos muros de contención construidos en la zona, informó este martes la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN).

Los afectados se encuentran en la localidad de Magariños, una comunidad de 75 familias cercana al fortín militar General Díaz, en el Chaco paraguayo, señaló el titular de la SEN, Arsenio Zárate, en la radio ABC Cardinal.

El funcionario estimó que unas 160 personas fueron afectadas por el desbordamiento del río ocurrido el fin de semana y que este martes iniciará la entrega de ayuda humanitaria, especialmente de alimentos imperecederos.

«Una parte de la población está aislada», afirmó Zárate al explicar que el río bordea a la comunidad, que no resultó inundada, según dijo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, aseguró el lunes que el río Pilcomayo alcanzó un nivel de 5,85 metros, para luego descender hasta los 4,75 metros.

El aumento del caudal, refirió el ministro, provocó que los muros de contención de un dique cedieran y el río se desbordara.

Las crecidas del río Pilcomayo, que nace en Bolivia y marca parte de la frontera fluvial entre Paraguay y Argentina, han obligado a las comunidades ribereñas del Chaco paraguayo y a las autoridades a construir sistemas de contención y de diques para evitar desbordes e inundaciones.

La Comisión Trinacional para el Desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo informó el 7 de enero pasado que un «caudal importante» ingresó a la zona de General Díaz (Boquerón) tras registrarse lluvias en Bolivia.EFE

