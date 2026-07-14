Al menos 39 personas secuestradas al parecer por ELN en departamento colombiano de Chocó

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Bogotá, 14 jul (EFE).- Al menos 39 personas, entre ellas un menor de edad, fueron secuestradas al parecer por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una carretera del departamento colombiano del Chocó, informaron este martes fuentes oficiales.

«Rechazamos y condenamos el secuestro de 39 personas, entre ellas, un menor de edad, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, Chocó», expresó la Séptima División del Ejército en X.

El ELN es la última gran guerrilla de Colombia y una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina, que cuenta con más de 6.000 integrantes en sus filas, según la Fundación InSight Crime. EFE

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