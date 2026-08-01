Al menos 4 fallecidos y 12 heridos en choque entre un vehículo y una furgoneta en Ecuador

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Quito, 1 ago (EFE).- Al menos cuatro personas fallecieron y doce resultaron heridas al chocar un vehículo y una furgoneta en el municipio de Quinindé, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, informó este sábado el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911), que recibió la alerta durante la madrugada.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las entidades de primera respuesta, el hecho correspondió a un choque frontal excéntrico entre un vehículo, utilizado como taxi, y una furgoneta, señaló el ECU 911 en un comunicado.

Personal del Cuerpo de Bomberos ejecutó labores de rescate, extracción y evacuación de las personas afectadas, mientras que el Ministerio de Salud Pública gestionó ambulancias adicionales para el traslado de los heridos a diferentes casas de salud.

Como resultado de este siniestro de tránsito, cuatro personas fallecieron y 12 resultaron heridas, según el reporte preliminar emitido por las instituciones competentes. EFE

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