Al menos 4 heridos en una nueva explosión a bordo del tren Jaffar Express en Pakistán

Islamabad, 7 oct (EFE).- Al menos cuatro personas resultaron heridas este martes tras explotar un artefacto explosivo improvisado en el tren Jaffar Express en Pakistán, en el tercer ataque a esta línea de ferrocarril en menos de un mes.

«Una explosión de un artefacto explosivo improvisado ocurrió a las 8:15 horas (3:15 GMT) en el pueblo de Sultan Kot, en el distrito de Shikarpur, en la provincia de Sindh, en la que cuatro pasajeros resultaron heridos y cuatro vagones del tren descarrilaron», dijo a EFE el funcionario policial Ihtesham Ilahi.

El tren se dirigía desde la ciudad de Quetta, capital de la conflictiva provincia de Baluchistán, y Peshawar, en la región de Khyber Pakthunkhwa, al noroeste del país.

«La operación del tren ha sido suspendida por ahora hasta que se complete la limpieza y la reparación de las vías», añadió Ilahia a EFE.

Por el momento ningún grupo ha reivindicado la explosión.

Los ataques al tren Jaffar Express son habituales en la conflictiva provincia de Baluchistán, fronteriza con Afganistán e Irán, y donde operan grupos soberanistas baluchís a los que Islamabad acusa de cometer atentados terroristas.

En marzo, miembros del Ejército de Liberación Baluchí (BLA) volaron una vía férrea antes de un túnel y tomaron como rehenes a más de cuatrocientos pasajeros del tren.

Al día siguiente, las fuerzas de seguridad paquistaníes pusieron fin al secuestro con una operación en la que murieron 33 insurgentes, 18 militares, cinco agentes de seguridad, cinco civiles y tres empleados de los ferrocarriles.

La insurgencia actúa en Baluchistán desde hace más de dos décadas. Sus ataques están dirigidos contra las fuerzas de seguridad y contra extranjeros, incluidos ciudadanos chinos.

Baluchistán ocupa un lugar estratégico en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), parte de la nueva Ruta de la Seda de China, impulsada por el presidente Xi Jinping.

Los grupos que operan en la región acusan al gobierno central de explotar los recursos naturales de la provincia para llevar a cabo obras de desarrollo en otras partes del país. EFE

