Al menos 4 muertos y 10 desaparecidos al caer al río un camión de refugiados afganos

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Kabul, 3 jul (EFE).- Al menos cuatro personas murieron, ocho resultaron heridas y diez continúan desaparecidas tras precipitarse a un río el camión en el que viajaba una familia de refugiados afganos que regresaba de Pakistán, en la provincia oriental de Laghman, informaron este viernes fuentes oficiales.

«Un camión con remolque que transportaba las pertenencias de una familia de migrantes retornados sufrió un accidente de tráfico con un coche en la autopista Kabul-Jalalabad (…) Hasta el momento se ha confirmado la muerte de cuatro personas y 10 siguen desaparecidas», explicó a EFE el portavoz de la Policía provincial, Younus Yousafzai.

Las autoridades precisaron que, tras la colisión, el vehículo pesado «cayó al río, dejando un saldo de 22 personas muertas o heridas».

El siniestro se produjo en torno a las 22:30 hora local del jueves (18:00 GMT) en la zona de Khairokhail, un área rural en el este de Afganistán.

Según detalló el portavoz, hasta el momento se ha confirmado el hallazgo de cuatro cadáveres, mientras que los equipos de emergencia han logrado rescatar del agua a ocho personas heridas y buscan a otros diez ocupantes que siguen en paradero desconocido.

Efectivos del Departamento de Gestión de Tráfico continúan las labores de búsqueda y rescate que «sin interrupción» para localizar a los desaparecidos, añadió Yousafzai, quien aseguró que se proporcionarán más detalles una vez concluya la investigación del suceso.

Este es el segundo accidente de tráfico que involucra a familias de refugiados retornados en la provincia de Laghman en los últimos meses. En mayo, un vehículo que transportaba a afganos recién llegados de Pakistán volcó en esta misma región, dejando 20 muertos, entre ellos 10 niños y cinco mujeres, y 33 heridos. EFE

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