Al menos 4 muertos y 6 heridos por un deslizamiento de tierra en Afganistán

2 minutos

Kabul, 15 feb (EFE).- Al menos cuatro personas, entre ellas dos niños, murieron y otras seis resultaron heridas tras un deslizamiento de tierra en la provincia de Kapisa, situada en el noreste de Afganistán, según confirmaron este domingo funcionarios locales.

“Lamentablemente, ayer en el área de Ilyas Khil, una gran roca cayó sobre una casa debido a un deslizamiento en la montaña. Como resultado, cuatro personas, incluyendo a dos niñas, una mujer y un hombre, perdieron la vida, y otras seis resultaron heridas”, declaró a EFE el director de Gestión de Desastres, Mawlawi Mohammad Sabir Ahmad, este domingo.

El director de Gestión de Desastres señaló que los heridos fueron trasladados al hospital con la ayuda de los residentes locales y el personal de seguridad de los talibanes. “Actualmente el estado de salud de los heridos es bueno”, añadió.

Asimismo, afirmó que la Dirección de Gestión de Desastres ha proporcionado asistencia a la familia de las víctimas, incluyendo tiendas de campaña, ayuda en efectivo y otros suministros esenciales.

Las precarias infraestructuras y viviendas en el país, sobre todo en las zonas más remotas, y la poca planificación urbanística hacen que las inundaciones y los deslizamientos de tierra causen gran número de muertos cuando las lluvias son abundantes.

Esta tragedia ocurre mientras Afganistán sigue enfrentando recurrentes desastres naturales. Cada año, las inundaciones, las lluvias intensas y los derrumbes de viviendas se cobran decenas de vidas y destruyen miles de hogares en todo el país.

Estos desastres naturales se suman a la reciente serie de tragedias que han azotado el país. El pasado mes de noviembre, un fuerte terremoto en el norte de Afganistán causó 27 muertos y 956 heridos, según cifras del Ministerio de Salud Pública.

Dicho sismo ocurrió apenas un mes después de los potentes terremotos de septiembre, que devastaron el este del país con más de 2.200 muertos y 3.600 heridos. EFE

lk-mtv/ah