Al menos 40 civiles mueren en ataque de FAR contra un funeral en centro de Sudán, dice ONU

El Cairo, 5 nov (EFE).- Al menos 40 civiles murieron y decenas resultaron heridos en un ataque del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra un funeral en Al Obeid, la capital del estado central sudanés de Kordofán Norte que los insurgentes están tratando de arrebatar al Ejército, informó este miércoles Naciones Unidas.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dijo en su informe diario que, según fuentes locales, «al menos 40 civiles murieron y decenas resultaron heridos en un ataque contra un funeral en Al Obeid», en un momento en el que «la situación de seguridad en la región de Kordofán sigue deteriorándose».

«Una vez más, la OCHA hace un llamamiento al cese inmediato de las hostilidades y a todas las partes para que protejan a la población civil y respeten el derecho internacional humanitario», apuntó, tras instar a las partes en conflicto a garantizar el paso seguro de personal humanitario y de los suministros de socorro.

Los comités de resistencia, unas redes informales comunitarias de Sudán, informaron el lunes que decenas de personas murieron y resultaron heridas en la zona de Jor Taqat, ubicada a las afueras orientales de Al Obeid, donde los paramilitares lanzaron un ataque contra una carpa de duelo.

Los paramilitares advirtieron en los últimos días a los civiles para que se mantengan alejados de las instalaciones militares al anticipar «la inminente liberación de Al Obeid», una estratégica ciudad que están tratando asediar desde tres ejes y cuya captura les permitiría tener acceso a las carreteras que conducen a la capital, Jartum.

Precisamente, en Al Obeid y zonas aledañas se concentran decenas de miles de desplazados que han huido en las últimas semanas de la violencia desatada en varias localidades de Kordofán Norte tomadas por las FAR.

Por otra parte, en Darfur Norte -cuya capital, Al Fasher, fue tomada por los paramilitares hace poco más de una semana- Unicef advirtió que «la situación nutricional entre las poblaciones desplazadas sigue siendo crítica».

«Los últimos estudios muestran que el 14,6 % de los niños menores de 5 años padecen desnutrición aguda grave, la forma más letal. Un alarmante 45 % sufre desnutrición aguda», dijo la agencia de la ONU en el informe de la OCHA.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU. EFE

