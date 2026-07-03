Al menos 40 muertos y 8 heridos tras caer un autobús por un barranco en Pakistán

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Islamabad, 3 jul (EFE).- Al menos 40 personas murieron y otras ocho resultaron heridas este viernes después de que un autobús de pasajeros sobrecargado cayera por un barranco en la zona de Dana Sar, en el límite entre las provincias paquistaníes de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, informaron las autoridades.

«Según los informes iniciales, 40 personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en el accidente», señaló en un comunicado el portavoz del jefe de Gobierno de Baluchistán, Sarfraz Bugti.

El portavoz confirmó que las labores de rescate se iniciaron poco después del accidente.

El vehículo, perteneciente a una compañía local de autocares, viajaba desde Quetta, capital de Baluchistán, hacia Peshawar, capital de Khyber Pakhtunkhwa, cuando se precipitó al vacío en una zona montañosa de la ruta.

«Según la información preliminar, además de sus propios viajeros, el autobús implicado llevaba también a los pasajeros de otro autocar que se había averiado, lo que significa que en el vehículo había más personas de lo habitual», indicó el portavoz.

Por su parte, el servicio de emergencias Rescue 1122 de Khyber Pakhtunkhwa precisó en otro comunicado que 48 personas viajaban a bordo del autobús en el momento del siniestro.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a los ocho supervivientes heridos al Hospital de la sede del distrito, conocido como DHQ.

Los accidentes de tráfico son recurrentes en las carreteras de Pakistán, a menudo causados por la conducción temeraria, el exceso de velocidad, la fatiga al volante y el mal mantenimiento de los vehículos, problemas agravados por el deficiente estado de algunas infraestructuras.

A finales de mayo, al menos 16 personas murieron y siete resultaron heridas cuando un autocar chocó contra un autobús aparcado en una autopista de Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. EFE

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