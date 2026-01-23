Al menos 40 muertos y más de 163.000 afectados desde octubre en Malaui por fuertes lluvias

Nairobi, 23 ene (EFE).- Al menos 40 personas han muerto en Malaui y algo más de 163.000 se han visto afectadas por las fuertes lluvias registradas en el país desde el pasado octubre, informó el Departamento de Asuntos de Gestión de Desastres (DODMA, en inglés).

«Desde el inicio de la temporada de lluvias, lluvias tormentosas, fuertes vientos, inundaciones repentinas y rayos han afectado a 36.283 hogares (aproximadamente 163.274 personas)» en 29 distritos del país, afirmó el comisionado del DODMA, Wilson Moleni, en un comunicado recogido por medios locales a última hora del jueves.

«El departamento ha registrado 40 muertes y 209 heridos, con 23 y 17 muertes causadas por rayos y derrumbes de muros, respectivamente», precisó Moleni sobre el impacto de la «temporada de lluvias 2005/2026», que abarca desde octubre de 2025 a marzo de 2026.

El DODAM admitió falta de fondos para afrontar los efectos de las inclemencias meteorológicas e hizo un llamamiento a la comunidad internacional, las agencias de Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y a «todas las personas de buena voluntad para que apoyen esta noble causa».

En los últimos años, este país del sur de África ha sufrido repetidos desastres climáticos, incluido el paso de los ciclones Idai, Ana y Freddy, que han causado muertes e importantes daños en la infraestructura y la agricultura. EFE

