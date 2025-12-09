Al menos 40 palestinos detenidos en redadas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este

Jerusalén, 9 dic (EFE).- El Ejército israelí detuvo a 40 palestinos desde la tarde del lunes hasta este martes en distintas redadas en Cisjordania y Jerusalén Este, informó el Club de Prisioneros Palestinos, una de las principales organizaciones en defensa de los derechos de estos detenidos.

«Las detenciones se concentraron en las gobernaciones de Hebrón, Nablus y Belén, mientras que el resto se distribuyó en las gobernaciones de Ramala, Yenín, Salfit y Qalqilia», recoge el comunicado de la organización, vinculada a la Autoridad Palestina que gobierna en áreas limitadas de Cisjordania debido a la ocupación israelí en este territorio.

Las redadas para llevar a cabo los arrestos, durante las que los soldados también hicieron interrogatorios sobre el terreno, abarcaron toda Cisjordania, de norte a sur.

El Club de Prisioneros Palestinos destacó que estas operaciones militares suelen incluir el hostigamiento a las familias de los detenidos, tiroteos o la destrucción de las viviendas de sus objetivos.

«El número de detenciones en Cisjordania desde la guerra genocida (en referencia a la ofensiva en Gaza que comenzó el 7 de octubre de 2023) asciende aproximadamente a 21.000», denuncia la organización.

Aunque las redadas y detenciones de las fuerzas israelíes ya eran habituales en Cisjordania, el ataque de milicianos gazatíes liderados por Hamás del 7 de octubre disparó la violencia militar de Israel en Cisjordania.

También este martes, las tropas allanaron el campus de la Universidad de Birzeit, cerca de Ramala (centro de Cisjordania) y el de la Universidad Al Quds en Abu Dis (al este de Jerusalén, también en Cisjordania).

En las imágenes compartidas con EFE por Birzeit se aprecian disparos en paredes del campus grafiteadas con mensajes de los movimientos estudiantiles, papeleras vaciadas en el suelo o pósters esparcidos tras el paso de los soldados.

«Las fuerzas llevaron a cabo una incursión militar que consistió en ocho vehículos, todoterrenos y transportes de tropas, entrando en el campus por sus tres puertas principales a las 5:30 de la mañana, tras reducir al personal de seguridad de la universidad», recoge el comunicado de Birzeit.

Nardin al Amimi, al cargo de la comunicación de Birzeit, dijo a EFE que las tropas no aportaron en ningún momento una explicación sobre los motivos para la redada. Sin embargo, los soldados esposaron a los trabajadores de seguridad del centro durante el proceso y no los liberaron hasta que concluyó la redada, en la que nadie fue detenido.

Según Addameer, una asociación de apoyo a los prisioneros palestinos, unos 9.250 palestinos permanecen detenidos en cárceles israelíes. Además, 3.368 personas se encuentran bajo detención administrativa, un procedimiento israelí en el cual las autoridades no presentan cargos contra los arrestados y pueden permanecer bajo custodia por tiempo indefinido.EFE

