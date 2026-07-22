Al menos 40 personas secuestradas, incluidos niños, por bandidos en el noroeste de Nigeria

Compartir

3 minutos

Lagos, 22 jul (EFE).- Al menos 40 personas, entre ellos niños, fueron secuestradas en varios ataques este pasado fin de semana por bandidos armados en el estado nigeriano de Zamfara (noroeste), confirmó a EFE este miércoles una organización local de la sociedad civil.

Los hechos se produjeron en el distrito de Maru, según detalló el secretario general de la Coalición de la Sociedad Civil del Estado de Zamfara (ZASCON, en inglés), Attahiru Mohammed.

«Bandidos montados en varias motocicletas atacaron más de ocho aldeas, incluyendo Jidda y Garagi, en diferentes incursiones entre el viernes y el domingo», relató por teléfono Mohammed.

«Al menos 40 aldeanos, incluyendo mujeres y niños, fueron secuestrados por los atacantes», y diez personas resultaron heridas y están siendo atendidas en varios hospitales de la zona, precisó.

Según el secretario general de la ZASCON, todavía no se conoce el motivo de los ataques y «los bandidos no se han puesto en contacto con las familias de las víctimas para exigir rescate ni nada por el estilo».

«Es lamentable que los criminales hayan atacado entre ocho y diez pueblos en dos días sin ningún impedimento y que no haya habido respuesta por parte de las fuerzas de seguridad. Deberíamos empezar a tomarnos en serio la vida humana en este país», aseveró Mohammed.

El portavoz de la Policía regional, Yazidi Abubakar, aseguró a EFE que no disponía de información sobre el secuestro, pero señaló que emprenderán una investigación al respecto y darán «a conocer los detalles en breve».

Abubakar subrayó, sin embargo, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad frente a la amenaza de los bandidos.

«Les estamos haciendo la vida imposible en el estado y no cejaremos en nuestro empeño. Recientemente, hemos matado a más de 300 en (la localidad de) Gumi y a docenas en otras partes del estado. Seguiremos actuando contra ellos para garantizar la seguridad de todos», zanjó.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del territorio y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años. EFE

bb/lbg/mra