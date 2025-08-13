Al menos 42 civiles secuestrados en un ataque de un grupo rebelde en el noreste de la RDC

3 minutos

Kinsasa, 13 ago (EFE).- Cuarenta y dos civiles fueron secuestrados este miércoles durante un ataque de milicianos del grupo rebelde Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco) en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron a EFE fuentes locales.

El asalto se produjo hacia las 8.00 hora local en las aldeas de Zunguluku, Lopa y Luka, situadas en la jefatura de Bahema Norte, en el territorio de Djugu, cuando los rebeldes irrumpieron mientras los vecinos trabajaban en sus campos, confirmó a EFE el presidente de la sociedad civil de Bahema Norte, Désiré Banza.

«Estos habitantes eran refugiados que vivían en campos para desplazados. Después de que fueran atacados en esos campamentos, fueron reubicados y encontraron refugio en estas aldeas», explicó Banza.

«Tenemos un balance aún provisional de una mujer muerta y 42 civiles secuestrados», agregó.

Según precisó, los rebeldes también sustrajeron cabras, ovejas, motocicletas y teléfonos.

«Hasta ahora no sabemos qué destino les reservan los milicianos en la selva donde se encuentran. No sabemos si podremos volver a encontrarlos. La situación es muy grave», advirtió.

De acuerdo con la sociedad civil, los combatientes de Codeco llegaron a Bahema Norte con el presunto objetivo de atacar un centro comercial y un hospital de la zona.

«Invito al comandante de las FARDC (las Fuerzas Armadas de la RDC) a velar por la población civil, los desplazados, así como por los enfermos e incluso las religiosas de la parroquia», instó Banza, quien recalcó que es necesaria una «vigilancia extrema».

Desde 2022, varias zonas de Ituri sufren una escalada de ataques, muchos de ellos perpetrados por Codeco, que dice representar a la comunidad lendu (de agricultores) y que se formó en 2018 para combatir los abusos del Ejército.

Los ataques de este lunes se produjeron apenas dos meses después de que seis milicias que operan en Ituri -incluyendo a Codeco- firmaran un nuevo acuerdo de cese de las hostilidades.

Los otros firmantes fueron el Frente Popular de Autodefensa de Ituri (FPAC-Zaire), la Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo (FPIC), el Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI), el Movimiento de Autodefensa Popular de Ituri (MAPI) y Chini Ya Tuna.

A pesar de este pacto, la violencia persiste en la provincia, donde la población vive aterrorizada por estos grupos y otros como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia con vínculos difusos con el Estado Islámico que no formó parte de estos diálogos.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (Monusco). EFE

