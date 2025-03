Al menos 45 muertos en un ataque de los paramilitares en Darfur, en el oeste de Sudán

3 minutos

Jartum, 22 mar (EFE).- Al menos 45 civiles murieron este sábado en un ataque de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en una localidad vecina a la ciudad de Al Fasher, capital del estado Darfur Norte, en el oeste de Sudán.

Según la ONG local Coordinación de Comités de Resistencia, el ataque paramilitar tuvo lugar en la localidad de Al Malha, donde combatientes de «las FAR reanudaron sus acciones en mercados y barrios residenciales, disparando de forma indiscriminada y provocando la muerte de al menos 45 civiles».

El portavoz de la ONG, Adam Ozman, dijo a EFE que el número de víctimas mortales «es preliminar», y explicó que «la matanza» ocurrió cuando «residentes de la localidad intentaron enfrentarse con los milicianos de las FAR» que «saqueaban mercados y casas de ciudadanos».

Otra ONG local, Red de Médicos de Sudán, elevó en un comunicado a 48 el número de víctimas mortales en Malha, al afirmar que el grupo paramilitar «cometió ejecuciones masivas contra 48 ciudadanos de la zona de Malha por motivos étnicos, mientras que otros 63 resultaron heridos».

La Coordinación de Comités de Resistencia alertó de que «lo que está sucediendo en Al Malha es indescriptible», y denunció «asesinatos y saqueos generalizados» por milicianos paramilitares desplegados en los barrios de la zona.

Las informaciones sobre la matanza en Al Malha, a las que no han reaccionado aún los paramilitares, coinciden con importantes avances del Ejército regular en Jartum, que en las últimas 24 horas consiguió expulsar a las FAR del Palacio Presidencial, en el centro de la ciudad, entre otras áreas y sitios estratégicos.

Desde el pasado jueves, el Ejército sudanés y sus aliadas Fuerzas Conjuntas y la Resistencia Popular han librado violentos enfrentamientos contra las FAR cerca de Malha, según dijo el gobernador regional de Darfur, Minni Arko Minawi, en un comunicado.

En el estado Darfur Norte, donde se ubica Malha, se han registrado más de 13.000 víctimas, entre muertos y heridos, desde el estallido de la guerra en Sudán hace dos años, según un balance del Ministerio de Salud de principios de marzo.

Darfur Norte es el único de los cinco estados de la vasta región occidental de Darfur que no está totalmente controlado por las FAR, que mantiene desde hace once meses un asfixiante cerco a la capital del estado, Al Fasher, el último bastión del Ejército en la zona.

La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 tras el fracaso de las negociaciones entre las FAR y el Ejército para incluir a los paramilitares en la institución castrense.

Desde entonces, se ha saldado con decenas de miles de muertos y ha obligado a más de 12 millones de personas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor crisis de desplazados internos del planeta, mientras que otros 3 millones han buscado refugio en otras naciones. EFE

