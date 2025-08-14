Al menos 46 muertos en un pueblo de la región india de Cachemira por inundaciones

Los aludes de lodo provocados por las lluvias torrenciales del jueves en un pueblo de montaña de la región de Cachemira, bajo administración india, dejaron al menos 46 muertos, informó a la AFP un responsable local.

«El balance de muertos se incremento hasta 46», declaró Mohammad Irshad, de los servicios de rescate, informó sobre 150 heridos, 50 de ellos graves y admitió que aún no se conoce el número de desaparecidos del desastre que golpeó el pueblo de Chisoti.

«He visto al menos 15 cuerpos que estaban llevando al hospital», dijo Souchil Kumar, un habitante de la aldea vecina de Atholi.

Un video publicado en redes sociales por un político local muestra a los socorristas alineando cuerpos sin vida en el suelo cubierto de barro y cubriéndolos con sudarios blancos.

La aldea de Chisoti está situada en la ruta de una peregrinación hindú hacia el santuario de Machail Mata.

Los equipos de rescate podrían tener dificultades para acceder a la zona porqué las carreteras están dañadas tras varios días de violentas tormentas.

Esta zona se encuentra a más de 200 kilómetros por carretera de Srinagar, la principal ciudad de la región.

«Se prestará toda la ayuda necesaria a las personas necesitadas», declaró el primer ministro indio, Narendra Modi.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son frecuentes durante la temporada del monzón, de junio a septiembre, pero los expertos apuntan que el cambio climático, asociado a un desarrollo mal planificado, aumenta su frecuencia y gravedad.

