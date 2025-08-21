Al menos 47 muertos y más de 79.000 afectados por las inundaciones en Níger
Rabat, 21 ago (EFE).- Al menos 47 personas murieron y 79.132 se han visto afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones que azotan a Níger, según informó la Dirección General de Protección Civil (DGPC).
Las inundaciones afectaron 420 barrios y aldeas en 89 municipios pertenecientes a 48 ciudades, explicó DGPC a través de la agencia de noticias nigerina ANP.
Según la misma fuente, al menos 10.759 viviendas fueron afectadas, con un total de 79.132 personas, incluyendo 30 muertes por derrumbes y 17 por ahogamiento, 71 heridos y la muerte de 272 cabezas de ganado.
En 2024, las inundaciones causaron la muerte de casi 400 personas de un total de 1.501.634 personas afectadas en todo el país africano. EFE
fzb/enb