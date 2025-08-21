The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 47 muertos y más de 79.000 afectados por las inundaciones en Níger

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Rabat, 21 ago (EFE).- Al menos 47 personas murieron y 79.132 se han visto afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones que azotan a Níger, según informó la Dirección General de Protección Civil (DGPC).

Las inundaciones afectaron 420 barrios y aldeas en 89 municipios pertenecientes a 48 ciudades, explicó DGPC a través de la agencia de noticias nigerina ANP.

Según la misma fuente, al menos 10.759 viviendas fueron afectadas, con un total de 79.132 personas, incluyendo 30 muertes por derrumbes y 17 por ahogamiento, 71 heridos y la muerte de 272 cabezas de ganado.

En 2024, las inundaciones causaron la muerte de casi 400 personas de un total de 1.501.634 personas afectadas en todo el país africano. EFE

fzb/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR