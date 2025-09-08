The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 48 personas mueren en Gaza, la mayoría en el norte, por ataques israelíes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Al menos 48 personas murieron este lunes en la Franja de Gaza por ataques israelíes, según un recuento elaborado en las morgues de los hospitales por informadores locales y difundido en una plataforma conjunta.

Más de la mitad de las víctimas, 27, fallecieron en el norte del enclave, donde el Ejército israelí mantiene una ofensiva en la capital gazatí.

En la ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes bombardearon este lunes una torre, la cuarta destruida en los últimos días, situada junto a un campamento de desplazados.

El ataque afectó a más de un centenar de tiendas de campaña que rodeaban el edificio, según testigos citados por EFE en el enclave.

El Ejército justificó la operación al asegurar que el inmueble era utilizado por el movimiento islamista Hamás.

Otros 20 gazatíes perdieron la vida en el sur, en Jan Yunis, donde el sábado pasado Israel anunció la creación de una nueva «zona humanitaria».

Esa área ya había sido ampliada el año pasado desde la franja costera de Mawasi —en el suroeste— hasta Jan Yunis. Allí se han concentrado miles de desplazados de distintos puntos del enclave, en un improvisado campamento de tiendas, sin electricidad ni agua potable.EFE

vsj/mt/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR