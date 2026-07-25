Al menos 5 gazatíes mueren en diversos ataques del Ejército israelí en la Franja el sábado

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Gaza, 25 jul (EFE).- El Ejército israelí (FDI) mató este sábado al menos a cinco gazatíes y decenas resultaron heridos en hasta siete ataques a lo largo de la Franja el mismo día, informaron a EFE fuentes médicas del enclave palestino.

En Jan Yunis (sur), un ataque israelí contra el tejado de una casa cerca del Estadio Al Nour, al oeste de Mawasi, dejó dos fallecidos y varios heridos, según el Hospital Nasser.

Además, un joven de 18 años murió en un ataque con dron israelí también en Mawasi. Los servicios de emergencia informaron de haber atendido a cinco personas heridas en ese incidente: tres fueron trasladadas al Hospital Al Amal y dos al Hospital Nasser.

Según sus familiares, el joven fallecido había celebrado su graduación de bachillerato el día anterior tras el anuncio de las calificaciones, dijo el Hospital Nasser.

Poco antes, este sábado, se había informado de que el director de policía de la gobernación del norte de Gaza, el coronel Abdel Nasser Mohammad Al Maqadma, había perdido la vida en otro ataque aéreo israelí contra el barrio de Al Sheikh Radwan, noroeste de la ciudad de Gaza. En el incidente también se produjeron más heridos.

Además, otro palestino pereció a causa de las heridas sufridas en un ataque de Israel contra un puesto de venta situado frente a la puerta del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir Al Balah (centro de la Franja), según este centro médico.

Sin contar las víctimas mortales de hoy, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, el número de palestinos fallecidos por fuego israelí asciende a 1.191, con 3.853 heridos y 803 cadáveres recuperados, según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente del grupo islamista palestino Hamás. EFE

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