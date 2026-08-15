Al menos 5 heridos en un tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia en EE.UU.

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Miami (EE.UU.), 15 ago (EFE).- Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en la madrugada del sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), informó este centro universitario de Estados Unidos.

El tiroteo tuvo lugar a la 01:28 hora local (05:28 GMT) y dejó a «cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias de VSU», una de ellas «en estado crítico», expresó la universidad en su comunicado.

El incidente involucró a varios tiradores, agregó la nota, sin precisar si fueron identificados o arrestados.EFE

hbc/mgr