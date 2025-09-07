The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 5 muertos al naufragar una barca en una evacuación por inundaciones en Pakistán

Islamabad, 7 sep (EFE).- Al menos cinco personas, entre ellas una mujer, murieron el sábado al zozobrar una barca con más de 20 personas a bordo durante las labores de evacuación en la provincia de Punjab, una de las más afectadas por las históricas inundaciones que asolan Pakistán.

El suceso ocurrió en el distrito de Multan, en el sur de Punjab, donde avanza la principal ola de inundaciones del país. Según un informe de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA), la embarcación perdió el equilibrio y volcó «debido al fuerte caudal de agua» mientras trasladaba a ciudadanos a un lugar seguro.

Los equipos de rescate respondieron de inmediato para asistir a los supervivientes.

El director general de la PDMA, Irfan Ali Kathia, ordenó proporcionar la mejor asistencia médica a los heridos y emitió una directiva que sugiere que la barca podría haber ido sobrecargada.

«No se debe realizar más sobrecarga en las barcas privadas o de rescate», indic{o en un comunicado. Asimismo, insistió en que «la evacuación de las víctimas (…) debe hacerse de forma segura».

La provincia de Punjab es el epicentro de la catástrofe, con más de 4,2 millones de personas afectadas y más de 2 millones rescatadas en las últimas semanas, según cifras oficiales.

Este incidente se enmarca en la grave crisis provocada por el peor monzón en décadas en Pakistán, que ya ha causado más de 900 muertos en todo el país desde junio. Las autoridades han calificado la situación de «superinundación» y la crisis podría agravarse, ya que un nuevo y décimo temporal de lluvias comenzó a azotar el país este fin de semana. EFE

