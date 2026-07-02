Al menos 5 muertos tras explosión de una bomba cerca del Palacio de Justicia en Damasco

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Damasco, 2 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron este jueves y otras 16 resultaron heridas por la explosión de un artefacto colocado en una cafetería cercana al Palacio de Justicia, en el centro de Damasco, informaron fuentes oficiales.

La televisión oficial siria Al Ijbariya, citando al Ministerio de Salud, informó de este balance de víctimas, que no ha sido reivindicado por ningún grupo y que ha ocurrido en la zona de Hiyaz, en la capital siria.

El Ministerio del Interior sirio confirmó que la explosión se produjo por un artefacto improvisado plantado en el lugar. EFE

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