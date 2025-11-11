Al menos 5 muertos y 20 heridos en una explosión en Islamabad

1 minuto

Islamabad, 11 nov (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras veinte resultaron heridas este martes en una explosión frente a los tribunales de distrito de Islamabad que, según datos provisionales de la Policía, podría deberse a un atentado suicida.

«Cinco personas han muerto y otras veinte han resultado heridas en una explosión frente a los tribunales de distrito de Islamabad. Según el informe preliminar, se trató de un atentado suicida», dijo a EFE el portavoz de la Policía de Islamabad, Taqi Jawad. EFE

