Al menos 5 muertos y 20 heridos en una explosión en Islamabad

2 minutos

Islamabad, 11 nov (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras veinte resultaron heridas este martes en una explosión frente a los tribunales de distrito de Islamabad que, según informes provisionales de la Policía, podría haber sido un atentado suicida.

«Cinco personas han muerto y otras veinte han resultado heridas en una explosión frente a los tribunales de distrito de Islamabad. Según el informe preliminar, se trató de un atentado suicida», dijo a EFE el portavoz de la Policía de Islamabad, Taqi Jawad.

El Gobierno paquistaní no se ha pronunciado al respecto de momento.

La explosión tuvo lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la ciudad, en hora punta. El complejo judicial no está junto a zonas residenciales, pero cientos de personas suelen estar presentes durante el horario de los juzgados.

Fuerzas de seguridad que pidieron preservar su anonimato dijeron a EFE que el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes llevó a cabo el ataque.

Ni este ni otro grupo lo han reivindicado por el momento.

La explosión tuvo lugar un día después de que un vehículo explotase cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en la capital de la India, matando a ocho personas e hiriendo a veinte.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, prometió este martes llevar ante la Justicia a todos los responsables de la explosión en Nueva Delhi.

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de grupos armados desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en verano de 2021.

Islamabad acusa a Kabul de albergar a insurgentes del TTP en su territorio para que lleven a cabo ataques dentro de Pakistán, algo que niega el Gobierno de facto de Afganistán. EFE

