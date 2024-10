Al menos 5 muertos y 40 heridos por las altas temperaturas en espectáculo aéreo en India

2 minutos

Nueva Delhi, 7 oct (EFE).- Al menos cinco personas murieron y cuarenta fueron hospitalizadas en el sur de la India debido a las altas temperaturas, durante un espectáculo de la Fuerza Aérea india que atrajo a más de un millón de espectadores -tras un llamamiento de las autoridades para batir un récord de asistencia-, informó el Gobierno.

El ministro de Salud y Bienestar Familiar del estado de Tamil Nadu, Ma Subramanian, confirmó este lunes en una rueda de prensa la muerte de cinco personas durante el evento «a causa de las altas temperaturas», defendiéndose de las acusaciones de la oposición regional, que culpan al Gobierno de gestionar mal el evento.

La Fuerza Aérea india (IAF, en inglés) había publicitado extensamente su espectáculo aéreo, que tuvo lugar el domingo en una playa de la ciudad de Chennai, con el objetivo de batir el récord de asistencia a un acto de esta naturaleza.

Esto provoco una afluencia masiva, con 1,2 millones de espectadores, según el medio Indian Express, que informó que las salidas colapsaron al término del evento, cuando la gran mayoría de asistentes trató de abandonar el recinto al mismo tiempo.

«Nos asfixiamos, no podíamos movernos en absoluto», dijo al medio uno de los asistentes, Abhasree, que quedó atrapado en dicha congestión al finalizar el espectáculo.

Un alto oficial de policía indicó que además de las cinco muertes, 40 personas fueron hospitalizadas, y descartó que se tratase de «una situación de estampida».

El evento finalizó a las 13:00 hora local (7:30 GMT del domingo), cuando Chennai registraba una temperatura cercana a los 36 grados.

Imágenes del evento muestran una inmensa multitud de personas en la playa, la mayoría de ellas protegidas por sombrillas o cualquier prenda en la cabeza para protegerlas del intenso sol.

Los partidos de la oposición en Tamil Nadu responsabilizan al Gobierno por su mala gestión del evento, criticando que no desplegase las medidas necesarias para controlar una afluencia que intuían que superaría las 100.000 personas.

«La gente tuvo que caminar entre 5 y 10 km, no había dispensadores de agua, la ambulancia no pudo llegar al lugar debido a la mala gestión», criticó este lunes el líder del opositor All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), Kovai Sathyan, reclamando la dimisión del ministro de Salud regional.

Las muertes atribuidas al calor son frecuentes en la India, especialmente entre los meses de marzo y mayo, cuando las temperaturas llegan a superar los 50 grados en algunos puntos del país.EFE

hbc/igr/crf

(foto)