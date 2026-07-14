Al menos 5 personas mueren en un accidente de tráfico tras persecución policial en Chile

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Santiago de Chile, 14 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron la madrugada de este martes en un accidente de tráfico mientras huían presuntamente de un control policial en el centro de Santiago.

Según las autoridades, un grupo de personas estaba bebiendo en la vía pública y, cuando vieron a los agentes policiales, huyeron en camioneta.

La furgoneta, en la huida, chocó contra un autobús de la red pública de transporte, en el barrio Franklin, al sur de la capital.

Ambos vehículos colisionaron contra una farmacia y un poste de electricidad y se incendiaron, de acuerdo a videos que circularon en redes sociales.

Hasta el momento, la Fiscalía ha confirmado cinco muertos, pero no descarta que haya más víctimas en el interior de la camioneta.

“Los familiares dicen que habría siete personas en el interior”, dijo en el lugar de los hechos el jefe de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Ruiz.

Ruiz indicó que las víctimas serían de nacionalidad venezolana, aunque habría que esperar a las pruebas de ADN para confirmar su identidad exacta.

«Según la información que ha recopilado personal de Carabineros (cuerpo policial) en el lugar, basado en la entrevista a familiares, serían todas de nacionalidad venezolana», añadió.

Según medios locales, un transeúnte logró rescatar con vida al conductor del autobús. EFE

mmm/mjr