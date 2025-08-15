Al menos 51 muertos por riadas súbitas, inundaciones y deslizamientos en norte de Pakistán

Islamabad, 15 ago (EFE).- Al menos 51 personas murieron y varias resultaron heridas o desaparecidas durante las últimas 24 horas a causa de un reventón nuboso, inundaciones y deslizamientos de tierra que han golpeado el norte de Pakistán, informaron este viernes las autoridades, que prevén que las lluvias monzónicas continúen hasta el domingo.

La provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP) fue la más afectada, con 33 fallecidos en distintos incidentes. «En KP, 33 personas han muerto en las últimas 24 horas en un reventón nuboso, inundaciones repentinas y otros incidentes relacionados con la lluvia» dijo a EFE el portavoz del servicio de rescate, Bilal Faizi.

En el distrito de Bajaur, al menos nueve personas fallecieron en un reventón nuboso y dos resultaron gravemente heridas. En el distrito de Battagram, 10 personas murieron en inundaciones súbitas y continúan las labores para localizar a otras 18 desaparecidas.

El personal de rescate, con la ayuda de los locales, ha rescatado hasta ahora 16 cadáveres y cuatro heridos de los escombros y el agua. «El equipo de rescate envió inmediatamente equipos de desastre, médicos y de buceo al lugar, que estuvieron presentes hasta el mediodía del viernes», añadió el portavoz.

Según los lugareños, unas 17 personas siguen desaparecidas y los equipos de rescate trabajan continuamente para localizarlas.

Otras víctimas se registraron en Mansehra y Lower Dir, donde cinco miembros de una familia murieron al derrumbarse el techo de una vivienda por las lluvias, y en Basian dos personas fallecieron cuando su vehículo fue arrastrado por una riada.

En Gilgit-Baltistán murieron diez personas, ocho de ellas en Ghizar y dos hermanos en Diamer, mientras que en la Cachemira administrada por Pakistán se registraron ocho fallecidos, seis de ellos miembros de una misma familia, según informaron las autoridades locales.

Las precipitaciones también destruyeron puentes y viviendas en varias zonas montañosas y dejaron a más de 700 turistas aislados en el valle de Neelum, aunque unos 50 han sido rescatados.

Cada año, las lluvias monzónicas provocan centenares de muertos en Pakistán. Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), más de 300 personas han perdido la vida en esta temporada, mientras que en 2022 las lluvias sin precedentes dejaron más de 1.700 fallecidos y pérdidas superiores a los 30.000 millones de dólares. EFE

