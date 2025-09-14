The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 52 muertos a lo largo del domingo por ataques israelíes en Gaza

Jerusalén, 14 jul (EFE).- Al menos 52 gazatíes han muerto este domingo por los bombardeos y ataques del Ejército israelí, la mayoría en la ciudad de Gaza, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores del enclave y compartido en una plataforma conjunta.

Sólo en la capital, 34 palestinos murieron víctimas de los bombardeos y llegaron a los hospitales de Al Shifa, Al Quds y Al Ahli. Otros ocho cadáveres llegaron al hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah (centro), y 10 más en el Nasser de Jan Yunis (sur).

La capital gazatí concentra la mayoría de bombardeos de Israel a lo largo de la jornada, ante la intención del Ejército de desplazar forzosamente a su población como parte de la ofensiva contra la ciudad.

En este sentido, el Ejército israelí derribó a lo largo del día al menos cinco torres de gran altura: una por la mañana, dos por la tarde y dos más ya entrada la noche, la de Al Jundi y la de Sharab.

La torre de Al Jundi es una de las más altas destruidas por Israel en los últimos días, con 14 plantas y varios edificios elevados a su alrededor.

Fuentes gazatíes indicaron a EFE que su demolición causó varios heridos, con un número aún por determinar, ya que la torre se encuentra junto al mercado del barrio de Rimal en torno al cual circulan habitualmente personas.

Junto a ellas, las fuerzas armadas han destruido decenas de edificios en la capital desde que Israel anunció su intención de invadir toda la ciudad a mediados de agosto.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 64.800 personas, entre ellas más de 19.000 niños.EFE

