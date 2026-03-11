Al menos 52 muertos y 50 desaparecidos en Etiopía por fuertes lluvias e inundaciones

(Corrige el número de desaparecidos, bien 50)

Adís Abeba, 11 mar (EFE).- Al menos 52 personas murieron y 50 están desaparecidas en el sur de Etiopía por las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados este martes por las fuertes lluvias, confirmaron a EFE este miércoles las autoridades locales.

Niños pequeños y ancianos se encuentran entre las víctimas de los deslizamientos de tierra en varios distritos de la zona de Gamo, como Bonke y Gacho Baba, declaró a EFE por teléfono Mesfin Manuqa, director de la agencia de respuesta a desastres en Gamo.

«Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de 52 personas y 50 siguen desaparecidas», dijo Mesfin, al advertir de que «el número de muertos podría aumentar».

El nuevo balance de víctimas supone un notable aumento respecto al anterior recuento que, a última hora del martes, publicó el presidente del Estado Regional del Sur de Etiopía, Tilahun Kebede, quien había cifrado en 30 el número de fallecidos.

El grupo de trabajo federal de prevención de desastres y empleados de la Cruz Roja se han desplegado en la zona para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, añadió Mesfin.

En Gacho Baba, uno de los distritos afectados por las fuertes lluvias, el desastre fue devastador.

«La mayoría de las víctimas quedaron sepultadas por un aluvión de lodo», explicó a EFE Abebe Agena, jefe de la oficina de comunicación del distrito de Gacho Baba, quien agregó que «hay niños que han perdido a su madre y a su padre».

La pasada noche, el presidente de Tilahun expresó su «profundo pesar» por la pérdida de vidas en la tragedia.

«Insto a la administración de la zona a que continúe con el apoyo que está brindando a las partes afectadas, mientras el gobierno regional brindará también todo el apoyo necesario», subrayó el mandatario.

«Dado que es temporada de lluvias y este tipo de desastres podría volver a ocurrir -añadió- hago un llamamiento a las comunidades que viven en las tierras altas y las zonas propensas a inundaciones para que tomen las precauciones necesarias».

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocados por precipitaciones torrenciales son comunes en Etiopía, especialmente durante la temporada de lluvias (conocida como Kiremt), que suele comenzar en junio y extenderse hasta septiembre, si bien las lluvias empiezan antes, alrededor de marzo o abril, en el sur del país.

El sur de Etiopía ya fue escenario en julio de 2024 de catastróficos deslizamientos de tierra causados por las lluvias, en los que murieron al menos 257 personas, según confirmó entonces la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Etiopía y los otros países del Cuerno de África se han visto fuertemente golpeados en los últimos años por fenómenos climáticos extremos agravados por el cambio climático, como inundaciones o sequías, que han dejado miles de muertos en la región. EFE

